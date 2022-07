Nouveau directeur général de Air Sénégal : qui est le commandant Alioune Badara Fall ?

Le Commandant El Hadj Alioune Badara Fall, est pilote et actuellement conseiller technique au ministère du tourisme et des transports aériens, chargé du pavillon national (Air Sénégal SA). Ce dernier a une expérience aéronautique capitalisant 33 années, à Air Sénégal, Sénégal Airlines, Royal Air Maroc...



Le commandant Fall était le président national du syndicat des pilotes de ligne sénégalais (SPLS),

Secrétaire général du comité d’entreprise. Il était aussi membre du comité de projet de la création de la compagnie Air Sénégal International et Secrétaire général du collège du personnel. Sur le plan civil, le commandant Fall est membre du conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), où il est rapporteur général commission mines et environnement. Depuis 2017 il est le DG de SASIF (Société Africaine de Sondage, Injections et Forages) qui compte 95 salariés. Il est aussi DG adjoint de PROCHIMAT (Produits Chimiques et Matériaux). Le commandant Fall est surtout connu pour sa capacité à diriger une équipe en inspirant, impliquant et motivant pour partager la même vision. C'est donc un homme du sérail qui prend les commandes de Air Sénégal S.A...