MBACKÉ / Le nouveau préfet installé et l'ancien acclamé

Mamadou Lamine Mané a officiellement passé le témoin à Makhtar Diop à la tête de l'exécutif local. La cérémonie solennelle a eu lieu ce mardi dans l'enceinte de la préfecture de Mbacké. C'était sous la présence de plusieurs personnalités de la région, dont le gouverneur Gorgui Mbaye, le maire de la ville Abdou Mbacké Ndao, l'ancien ministre Moussa Sakho venu représenter Serigne Fallou Mbacké, Président du conseil départemental, le directeur de la Sogip, Gallo Bâ, le député Fatma Diop, les chefs des services régionaux, les commissaires de police, le commandant de la gendarmerie et plusieurs chefs religieux.



Dans son discours, Mamadou Lamine Mané, désormais appelé à assurer la continuité du service à Kébémer après un séjour de 3 ans 7 mois, dira tout le bonheur qu'il a eu en servant dans une ville comme Mbacké où il a su bénéficier du soutien des populations et des autorités locales. Il remerciera largement les deux Khalifes Généraux des Mourides avec qui il a collaboré, à savoir Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et Serigne Mountakha Mbacké. Il saluera la gracieuse collaboration de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Serigne Ousmane Mbacké, le coordonnateur du Grand magal de Touba.



La cérémonie a aussi été l'occasion pour le gouverneur de Diourbel, d'acclamer le Préfet Mané pour "le travail exemplaire" qu'il a abattu à la tête du département de Mbacké.