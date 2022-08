MBACKÉ - Le monde rural avec ses 16.032 voix pour Benno, revendique les 03 autres postes du HCCT…

Si la coalition Benno Bokk Yakaar a subi une véritable raclée lors des dernières élections législatives dans le département de Mbacké, elle a, quand-même tenu la dragée haute à la coalition Wallu dans les communes rurales, réitérant ainsi sa suprématie dans ces localités.



Sur les 36 360 voix récoltées par BBY, Mbacké n’a comptabilisé que 5.452 voix, Touba 14.876 et les 14 communes rurales un total de 16 032 voix soit 45,08%. « Cela veut dire que nous restons collés à la politique du Président Macky Sall », dira Mbaye Tine, le maire de Taïf.



Les maires et autres leaders du monde rural, de concert, revendiquent des postes électifs comme ceux qui seront mis en jeu dans le cadre des élections du HCCT. Mbaye Tine d’espérer que leurs efforts seront positivement sanctionnés, non sans rappeler qu’ils ne souhaiteraient être poussés à mettre en branle une liste parallèle. « Sur les 846 élus locaux du département de Mbacké, le monde rural déteint les 576 soit 70% », se plaira-t-il de marteler.



Serigne Moustapha Mbacké lui, maire de Missirah, préféra carrément brandir la menace de la liste parallèle si aucune « discrimination positive » n’est faite en leur faveur...