MBACKÉ - Le maire déroule son programme de réhabilitation des écoles et infrastructures sanitaires

Dans le cadre du programme de réhabilitation des écoles et infrastructures sanitaires de la commune, le maire de Mbacké a procédé ce vendredi, à l'inauguration de l'école Serigne Massamba Mbacké réfectionnée à hauteur de 41 millions de francs suivant deux phases qui ont coûté successivement 32 millions et 9 millions de francs Cfa.



Abdou Mbacké Ndao de signaler que d'autres écoles sont en instance de bénéficier des retombées du même programme. Il s'agit, dira-t-il, des établissements suivants : l'école Cheikh Omar Diop de Ndiobène dont la réhabilitation est en phase terminale, l'école Mame Cheikh Anta qui a finalement son mur de clôture, l'école Mame Mor Diarra Mbacké dont l'appel d'offres est déjà lancé et l'école Mame Cheikh Ibrahima Fall dont le cas est à l'étude avec ses classes et son mur de clôture en état de délabrement très avancé.



Abdou Mbacké Ndao de signaler que des lots de fournitures scolaires ont été distribués par la municipalité aux écoles. Les enseignants ont aussi bénéficié de l'appui du maire en logistique tout comme l'inspection de l'enseignement et de la formation de Mbacké.



Le maire qui rappelle que 80% des élèves qui fréquentent les écoles de Mbacké viennent de Touba, signale que son homologue de la cité religieuse se garde encore d'apporter sa contribution par rapport au transport, mais s'engage à s'employer davantage pour pallier cette difficulté majeure. Il préconise même d'inviter le conseil municipal à surseoir le financement de certains projets pour réinjecter l'argent dans le secteur du transport.