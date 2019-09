MBACKÉ / Le désastreux état du marché au poisson révolte les jeunes de l'Apem qui s’en prennent aux autorités

C'est un groupe de jeunes visiblement engagés à suppléer les autorités municipales et étatiques qui ont pris d'assaut le marché au poisson de Mbacké ce mardi 10 septembre. Regroupés dans une association baptisée '' l'Appel de Mbacké '' en acronyme APEM, ils ont nettoyé ledit marché, le remblayant avec du sable et des cailloux de sorte à engloutir les saletés mélangées aux eaux pluviales qui avaient fini de générer une insalubrité indescriptible et des odeurs absolument nauséabondes.

Abdoulaye Ndiaye, le coordinateur de la structure parlera de ''cauchemar qui dure depuis plus de 10 ans et que nul n'a jamais essayé de juguler malgré le danger que cela a toujours constitué.''





Martelant que leur démarche ne cache aucune visée politique, le jeune leader précisera tout de même qu'il est temps que chaque autorité s'acquitte de ses obligations. ''Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et laisser cette commune sombrer à cause de la médiocrité de ses leaders. Nous n'avons aucune sensibilité politique. Ou plutôt, la seule que nous ayons c'est Mbacké. C'est la raison pour laquelle nous poursuivrons le diagnostic de cette ville et nous nous évertuerons à régler les problèmes un à un. Maintenant, gare à celui ou à celle qui essaiera de nous en empêcher.''





Du côté des vendeurs de poisson, l'on se sera beaucoup réjoui d'avoir reçu ce coup de main avant de regretter leurs ''misérables'' conditions de travail malgré le fait, ont-ils dit, qu'ils s'acquittent convenablement des taxes municipales...