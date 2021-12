MBACKÉ - Le démenti des encadreurs des salles d’arts martiaux aux propos du coordinateur de « And Doolel Macky » contre le ministre Dame Diop.

Suite aux propos de Moussa Thioune, coordinateur de « And Doolel Macky » accusant le ministre Dame Diop de n’avoir jamais été au chevet de la jeunesse surtout sportive, les premiers démentis viennent de tomber.



Dans une déclaration faite sur Dakaractu - Touba, le vice-champion d’Afrique de karaté des moins de 75 kg et un des cadres du Sampaï à Touba, porte-parole du jour, ont infirmé les allégations du leader politique de Guédé.



Moussa Thioune a d'ailleurs été présenté comme une personne qui ne roule qu’au gré de ses intérêts et qui verse généralement dans le chantage.

Le soutien de Sokhna Amy Mbacké a aussi beaucoup été salué...