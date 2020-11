MBACKÉ/ Le Préfet et le Président du Conseil départemental pour la mise en place d'un régie de transport pour les élèves.

Démarrer un transport scolaire en régie, voilà qui est l'ambition affichée par le préfet du département de Mbacké et le Président du Conseil départemental. En comité départemental de développement, l'idée a été lancée par les deux personnalités et un comité ad-hoc " assez élargi " sera vite mis en place pour amorcer le projet.



Serigne Fallou Mbacké confirmera à Moctar Diop la disponibilité de 03 bus qui pourraient aider les parents à transporter leurs enfants à des coûts moindres." Ce ne sera guère pour concurrencer le transport public. Et c'est déjà bien cette présence des transporteurs. Cette régie sera mise en place avec la collaboration de toutes les collectivités territoriales de l'agglomération.



Dans son budget de 2019-2020, le Conseil départemental avait voté l'achat de 03 bus et dans celui de 2021, il sera opéré à l'achat de 02 autres bus. Ce qui fera un total de 05 bus".