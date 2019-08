MBACKÉ/ Le PDS entérine sa division : Un autre groupe applaudit le SEN de Wade et désavoue certains de leurs camarades.

Des anciens du Pds, quelques membres de l'UJTL, des représentants de mouvements Karimistes ont officiellement décidé de soutenir Wade dans sa décision de mettre en selle un nouveau Secrétariat national. En effet, ils se désolidarisent du groupe qui a, cette semaine, dénoncé «la gestion clanique du parti par les Wade.»



Dans un document livré à Dakaractu par Cheikh Abdallah Diaby, cette première sortie a été attribuée aux proches de Cheikh Mbacké Bara Dolly et Babacar Gaye. «Ce qu'ils ont dit ne nous engage guère. Nous sommes en phase avec ce nouveau bureau récemment installé.»



Etaient présents à la rencontre, des leaders comme Abdoulah Diaby Ujtl, les anciens ( Serigne Mbacké Seck, Pape Sène, Abdou Niang, Cheikh Fall, Ousseynou Lom, Ousseynou Mbacké, Mborgou Diagne, Niang Matar, Serigne Abdou Latif Mbacké, Bassirou Gueye, Matar Thiam, Modou Guèye, Moustapha Fall etc...) Ils diront attendre du parti qu'ils soient plus représentatifs dans les instances de décision...