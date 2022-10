MBACKÉ - Le Gamou plombe le « Ubi Tey - Jangi Tey »

Autorités administratives et académiques ont effectué la traditionnelle tournée de rentrée scolaire. Le constat a été sans appel. Le « Ubi Tey - Jangi Tey » n’a guère été possible à cause de la présence dérisoire des élèves. Même remarque du côté des enseignants au sein desquels des absences ont été relevées. Le Gamou semble en être la cause.



Le représentant du préfet et l’inspecteur de l’enseignement et de la formation, Ndiaga Bâ, inviteront les chefs d’établissement à faire le nécessaire pour que les cours démarrent dès le lundi prochain. Affaire à suivre…