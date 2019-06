MBACKÉ - Le Conseil départemental a procédé au lancement de l'Office Départemental Pour l'Emploi des Jeunes

Sous la houlette de son président, le Conseil départemental de Mbacké a procédé hier au lancement de l'ODEJ ( Office Départemental Pour l'Emploi des Jeunes). Une cérémonie qui a permis à Serigne Fallou Mbacké de rappeler que la structure est un outil de mise en œuvre d'une politique concertée de l'emploi des jeunes du département et que l'objectif est d'informer ces derniers sur les opportunités de formations qualifiantes, d'emploi et de création d'activités au niveau local. L'Odej, dira-t-il, a aussi la mission de développer les liens entre les jeunes et les entreprises, de les accompagner dans la construction de leur parcours d'insertion et dans la création d'activités génératrices de revenus.



Serigne Fallou Mbacké qui se réjouit de la création de '' l'Entente départementale '' qui lie Mbacké à Fatick dont le Président du Conseil départemental a choisi d'être présent à la cérémonie, a signalé que des guichets d'informations seront installés avant de solliciter de l'État un renforcement des aptitudes financières de leurs institutions.



Interpellé sur ses priorités au niveau du département, Serigne Fallou Mbacké évoquera les difficultés rencontrées par les élèves qui viennent de Touba. En effet, pour rallier leurs établissements à Mbacké, ces derniers font quotidiennement, de véritables parcours du combattant...