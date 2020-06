MBACKÉ / Le Cadre de Concertation des Correspondants de Presse du département dénonce le saccage de Rfm-Mbacké.

Dans la nuit du mardi 02 au mercredi 03 mai 2020, des manifestants se sont gratuitement attaqués à la station Rfm de Mbacké, provoquant des dégâts matériels importants



Le Cadre de Concertation des Correspondants de presse du département de Mbacké (3CM) condamne avec fermeté ces actes de vandalisme.



Le cadre rappelle que la station susnommée avait aussi , lors des dernières élections, subi des attaques plus ou moins similaires.



Le cadre exige l'ouverture d'une enquête.



Le cadre réaffirme son soutien à toute l'équipe de la Rfm et appelle les autorités à assurer la sécurité des médias en période d'émeutes dans l'agglomération Touba et Mbackè, et même au-delà.



Le 3CM est un cadre créé le 19 avril 2020 à Mbacké



Signé le Secrétaire.

Mamadou Moustapha MBAYE