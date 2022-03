MBACKÉ - Lacrymogènes jetés lors de la rencontre de BBY/ Omar Ndiaye Angloma situe les responsabilités.

Nous vous parlions de la rencontre de Benno Bokk Yaakar de Mbacké avec les émissaires du Président Macky Sall qui s’est terminée en queue de poisson, vendredi dernier… Quarante-huit heures après, les responsabilités commencent à être situées par les leaders eux-mêmes. Pour Omar Ndiaye Angloma, responsable politique Apr et chargé de mission à la Présidence, « c’est la démarche qui est à l’origine de cette débandade car elle a été tendancieuse et laconique. »

Omar Ndiaye Angloma poursuit. « Comment le ministre Samba Sy et l’avocat Me Ousmane Sèye peuvent-ils débarquer à Mbacké avec comme mission de rencontrer leaders et militants de Benno, de leur délivrer un message aux fins de la remobilisation des troupes et manquer d’appeler des leaders comme moi, Ndongo Ndiaye de Sadio ou encore Alioune Ndiaye de l’Afp ? C’est inadmissible et incompréhensible. Dans leurs localités respectives, personne n’oserait, investi du même mandat, les écarter sous prétexte qu’on ne peut pas appeler tout le monde. Nous pesons politiquement plus lourd qu’eux dans leurs localités respectives. »

Notre interlocuteur de désigner le grand responsable de ce qu’il considère comme un complot. « Nous pensons que si nous sommes zappés, il y a forcément la main de Mahmoud Saleh derrière. Nous l’accusons de verser dans des règlements de comptes, de privilégier des leaders au détriment d’autres et de créer la zizanie en passant. »

Omar Ndiaye Angloma de confier pour terminer que rien ne sera politiquement entrepris dans le département de Mbacké sans lui et qu’il saura prendre ses responsabilités toutes les fois qu’il le faudra...