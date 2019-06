MBACKÉ- La première dame offre un billet pour la Mecque au personnel du dispensaire de Mbacké

Pour la troisième fois consécutive, Madame Marième Faye Sall a offert un billet d'avion comptant pour le pèlerinage à la Mecque au personnel du dispensaire de Mbacké. La cérémonie officielle de remise du ticket a été organisée par l'ex- député Oumar Diakhaté dit Baye Maguette, émissaire de la première dame. Sous la présence du médecin chef de district, Madame Mbacké Adama Aïdara, le tirage a été effectué. Pour cette édition 2019, c'est le doyen Serigne El Hadj Ndiaye qui a gagné au grand bonheur de tout le personnel.

Face à la presse, Baye Maguette dira avoir recueilli les doléances des bénéficiaires qui disent avoir besoin de plus de billets afin de permettre aux travailleurs âgés de partir effectuer le pilier de l'islam avant d'attendre l'âge de la retraite.



Ont pris part à la rencontre plusieurs personnalités religieuses et politiques. C'est notamment le cas de Serigne Modou Aïdara, de Baye Mor Ndiaye, conseiller économique, social et environnemental, de Youssou Loum et de Serigne Goumba Amar.