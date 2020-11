MBACKÉ - La Cojer salue les choix du Président pour son nouveau gouvernement et regrette la grogne.

La convergence des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Mbacké ne vogue pas dans le même sens que ces responsables et militants de l'Apr de Mbacké qui s'insurgent contre la non sélection par le Président Macky Sall d'un leader local lors de la confection de son gouvernement. Serigne Mbacké Faye, au nom de ses camarades, préférera parler "de choix objectifs dictés par la seule volonté de répondre aux attentes du peuple Sénégalais".



Par conséquent, les jeunes Républicains estiment que l'attitude rebelle de leurs camarades de parti ne se justifie pas et que les personnes choisies méritaient toute la confiance portée sur elles.



La Cojer de réaffirmer "sa loyauté, son engagement et son soutien indéfectible pour la bonne application du PSE à travers le PAP2A pour la bonne marche de la vision du Chef de l’État pour un Sénégal meilleur..."