MBACKÉ / L'audit du personnel enseignant arrêté... Coronavirus oblige !

Malgré le démarrage, vendredi, des consultations aux fins d'audit du personnel enseignant du département de Mbacké et le passage des écoles élémentaires et secondaires devant les commissions, tout a été subitement arrêté. Les autorités ont, en effet, décidé de reporter le reste jusqu'à nouvel ordre pour éviter de favoriser des conditions de propagation du Coronavirus. Ainsi les enseignants des lycées et des autres établissements élémentaires et préscolaire de Ndame ( Darou Marnane) et de Taïf devront attendre. Il faut signaler que Touba compte désormais 16 cas confirmés positifs, plus de 60 personnes à consulter et plus de 5 centaines d'autres en observation.



Signalons que le préfet de Mbacké a émis le souhait de voir les écoles fermer leurs postes au vu du fait que 80% des élèves qui les fréquentent proviennent de Touba. L'héliport a été choisi pour accueillir les cas suspects et le centre de santé de Darou Marnane pour traiter les cas confirmés.