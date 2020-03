MBACKÉ / L'État démarre un audit du personnel de l'éducation malgré le... Coronavirus

Une mission d'audit est présentement dans le département de Mbacké pour auditer le personnel enseignant. Un calendrier a d'ailleurs été déjà établi et prendra effet à partir de ce vendredi pour aller jusque dans l'après-midi du samedi. Plusieurs dizaines d'enseignants, issus des écoles élémentaires et secondaires viendront des communes de Mbacké, Touba, Taïf, Sadio, Dalla-Ngabou, Darou Salam Typ etc...



Vraisemblablement la nouvelle tournure que prend le Coronavirus à Touba avec 6 cas déclarés contaminés et 71 autres placés sous haute surveillance, n'a pas suffisamment pesé sur la balance pour amener les autorités à reporter ce rassemblement.