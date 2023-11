MBACKÉ - Gallo Bâ récolte pour le 117 un lot de 12 600 parrains, évoque la question de l’état civil et annonce des inaugurations

Le ministre de la fonction publique et maire de Mbacké a profité, ce vendredi, d’un grand rassemblement populaire qu’il a organisé dans son quartier pour davantage haranguer ses troupes en perspective de la présidentielle de 2024. Moment choisi pour échanger avec ses militants et surtout pour dégainer son premier lot de signatures collectées en faveur du candidat Amadou Bâ. Visiblement déterminé à affoler les compteurs, Gallo Bâ mettra sur la table un premier jet de 12 600 signatures avant de marteler que le travail continue. Il abordera la question de l’état civil de Mbacké victime d’un laxisme en 2005. Laxisme qui vaut aujourd’hui aux natifs de cette année une terrible déconvenue. Il s’engagera à ne ménager aucun effort pour rendre possible la mise en place d’une commission de reconstitution.