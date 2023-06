MBACKÉ - Gallo Bâ nie avoir entretenu des relations avec lui (Ousmane Sonko)

Profitant d’une séance du Conseil municipal de Mbacké tenu ce vendredi 16 juin 2023, Gallo Bâ a évoqué les rumeurs qui lui attribuent des relations suspectes avec Ousmane Sonko. Sans prononcer son nom, le maire de Mbacké et ministre de la fonction publique, précisera n’avoir jamais rien fait de tel. Il dira ne pas être un traître, n’avoir jamais vendangé sa loyauté vis-à-vis du Chef de l’État et avoir toujours travaillé sans réserve pour lui. Il ajoutera même que si cete collaboration avait eu lieu, il n’aurait rien fait d’autre « que de démissionner de ses charges de ministre pour mettre à l’aise » son mentor. Il faut rappeler que des posts et même des journaux avaient confié que des discussions entre proches du Président Sall et Ousmane Sonko avaient été trouvées dans le téléphone de ce dernier. Les initiales de son nom étaient sans cesse ventilées. Aujourd’hui, le maire de Mbacké a choisi de fixer tout le monde sur cette affaire (même si dans son face-à-face avec la presse, il a préféré donner un autre rendez-vous pour davantage s’épancher sur la question. »



Le conseil municipal traitait de la situation du budget de l’année 2023 et de l’ouverture et de la nomination de la place publique de Ndoyène entre autres sujets. Nous y reviendrons...