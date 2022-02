MBACKÈ / Gallo Bâ installé maire : « Nous ne prendrons aucune décision unilatérale et ne gérerons aucun franc de manière non consensuelle »

La grande transparence, rien que la grande transparence dans la gestion des biens de la commune … voilà le tracé que promet de suivre le nouveau maire de Mbacké. Gallo Bâ, sorti victorieux des dernières élections locales au détriment du maire sortant Abdou Mbacké Ndao, en a fait la promesse lors de la cérémonie d’installation de l’équipe municipale qu’il aura la lourde charge de diriger.



Face à une assistance venue nombreuse, l’actuel premier magistrat de la ville de Mbacké précisera, d’emblée, mesurer pleinement les attentes placées en lui par les populations mais dire beaucoup compter sur celles-ci pour satisfaire à toutes les aspirations.



« Nous réservons des remerciements particuliers au Khalife Général des Mourides pour son soutien et ses prières et au Président de la République pour la confiance qu’il a placée en moi en me confiant des responsabilités et en faisant de ma modeste personne la tête de liste de la coalition présidentielle. Nous mesurons hautement la portée de la responsabilité de maire qui nous est aujourd’hui confiée. Nous savons aussi que le maire peut être issu d’une coalition ou d’un parti politique mais que, dès l’instant qu’il est maire, il l’est pour tout le monde, pour toutes les populations en dépit de leur appartenance politique, sociale, confrérique ou religieuse »



Transition toute trouvée pour le nouvel édile de lancer un appel à toutes les forces vives de Mbacké pour une synchronisation d’actions. « Je tends la main à toute la population de Mbacké, à toutes les forces vives pour construire un Mbacké nouveau. Et ce sera pour réaliser des projets de développement avec comme seule finalité l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations. Je tends la main à tous les membres du conseil municipal qui n’aura pas de couleurs politiques. Je travaillerai avec tout le monde ».



Et comme pour étayer ce qui précède et qui concerne la bonne gouvernance, Gallo Bâ ajoutera ce qui suit : « Nous ne prendrons aucune décision unilatérale. Nous ne prendrons aucun franc qui ne soit autorisée par le conseil municipal et investit dans le développement de notre commune. Chaque franc sera bien géré ».



Gallo Bâ de boucler son discours par féliciter le ministre de l’intérieur pour, dit-il, « le travail colossal abattu et qui a permis aux Sénégalais d’exprimer convenablement leurs suffrages ».



Signalons que Morane Guèye du PS et Fatma Diop du Pds ont été élus 1er et 2 ème vice-président du conseil municipal.