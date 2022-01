MBACKÉ - Gallo Bâ dresse son réquisitoire : « C’est la deuxième fois que des agents municipaux sont jetés en prison à cause de l'incompétence du maire »

Pour son meeting de clôture organisé par la libérale Fatma Diop, députée Pds qui a choisi de soutenir la liste de BBY, Gallo Bâ a encore produit un dernier réquisitoire contre Abdou Mbacké Ndao estimant que son mandat de 07 ans a été un calvaire pour les populations de Mbacké.



Visiblement confiant de rafler la mise, le Directeur de la Sogip Sa demandera à ses militants de garder intacte le mobilisation. « Mbacké a fait son choix pour changer le leadership local. Nous avons la meilleure liste, le meilleur candidat, le meilleur programme et nous avons fait la meilleure campagne. Mbacké avait tant soif de changer le maire sortant. Mbacké a tant souffert de la mal- gouvernance. C’est la deuxième fois que des agents municipaux sont convoqués par la gendarmerie, jugés et jetés en prison à cause de l'incompétence d’un maire. Rappelons-nous qu’après 02 ans d’exercice, il a attaqué le Président du Conseil communal de la jeunesse en lui envoyant des nervis dans ses locaux. Rien que pour cela, il méritait de partir. »



Il invitera ses proches à envahir les bureaux de vote le dimanche dès le petit matin et à sécuriser les opérations de vote pour qu’il n’y ait aucun sabotage.



Dans son intervention, l’honorable députée Fatma Diop dira assumer sa décision de ne pas soutenir la liste du Pds. « Si c’est une décision qu’il m’était donnée de refaire, je referais la même chose. Maa tay and ak BBY! » Signalons que des saboteurs avaient fait irruption au meeting avant d’être chassés par les jeunes de Benno...