MBACKÉ / Gallo Bâ (Ministre de la fonction publique) : « Je prends cette nomination avec humilité et responsabilité! »

Les populations de Mbacké ont beau lui offrir un « Sargal » suite à sa nomination au poste de ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, Gallo Bâ refusera de verser dans l’euphorie, signalant subtilement que l’heure n’est pas à la fête, mais plutôt au travail afin de mériter la confiance placée en lui par le Chef de l’État.

Et c’est devant une importante foule que le leader politique a décliné son engagement à relever le nouveau défi à lui confié.



« La nomination, nous la prenons avec beaucoup d’humilité et de responsabilité. La mise en place d’un gouvernement requiert des prises de position. Le gouvernement doit refléter la cohésion, l’unité nationale. Nous remercions infiniment le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée dont il vient de nous gratifier. » Il poursuit : « La fonction publique est à la croisée des chemins. Elle a donné beaucoup de satisfaction aux Sénégalais durant des décennies. Mais elle doit se moderniser davantage. Elle doit faire face aux exigences, aux impératifs du 21ème siècle et le Président l’a si bien compris en consacrant la transformation du secteur public au niveau du ministère de la fonction publique pour qu'elle puisse répondre aux attentes et besoins des populations... »



Gallo Bâ de remercier aussi les populations de Mbacké qui l’ont, il y a quelques mois, élu maire non sans les inviter à venir se joindre à lui pour accompagner politiquement et de manière décisive le Président Macky Sall. Il rendra hommage aussi au Khalife Général des Mourides à qui il a rendu visite la veille et recueilli des prières pour la réussite de sa nouvelle mission. Plusieurs personnalités politiques du département ont pris part à ce « Sargal ».