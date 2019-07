Après Dakar, la plateforme '' Aar linu Bokk '' promet de faire du bruit à Mbacké pour exiger la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Moustapha Fall Mouride Sadekh et ses camarades déclarent avoir déjà déposé un préavis de grève sur la table du préfet.



Face à la presse lundi après-midi, le Coordonnateur départemental '' Aar linu Bokk '' précisera que leur initiative n'a aucune connotation politique et qu'elle se résume à trouver des voies et moyens à emprunter pour sécuriser l'économie nationale. '' C'est un rassemblement citoyen. Même le Président Macky Sall peut venir y prendre part si lui aussi a ce souci de transparence. Il est évident que rien n'est transparent dans ce pays. Le pétrole est vendangé tout comme l'or et le poisson. '' À la question de savoir l'attitude qui sera adoptée si jamais le préfet venait à interdire la manifestation, des membres de'' Aar linu Bokk '' préfèrent ne même pas envisager cette éventualité. Affaire à suivre...