MBACKÉ - En fin de mandat, Néné Ndiaye martèle l’importance du Hcct et remercie le Chef de l’État pour la confiance jadis placée en elle.

À la suite de la publication de la liste des trois candidats à Mbacké de la coalition Benno Bokk Yaakar pour les élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Madame Mbaye Néné Ndiaye, membre de la défunte session et non coptée pour la future, a jugé utile de remercier le President Macky Sall pour la confiance jusque-là placée en elle.



La leader politique estime que son combat politique est inhérent à celui du Président de la République et que le fait de n’avoir pas été choisie ne saurait l’amener à changer de fusil d’épaule.



« C’est exclusivement pour le soutenir que je me suis engagée en politique suite aux recommandations, bien évidemment, de mon époux qui lui témoigne le même attachement. C’est l’occasion aussi de rendre hommage à Moustapha Cissé Lô. J’ai pas été reconduite mais je garde la même volonté et je vais battre campagne pour le succès de la liste en tant que conseillère municipale ici à Mbacké. »



Madame Mbaye Néné Ndiaye de signaler n’avoir épargné aucun effort lorsqu’elle était investie de cette mission au Hcct. « Je sors de cette institution consciente d’avoir intégralement accompli la tâche confiée au nom de mon parti et pour le compte de tous les Mbackois et Sénégalais. J’ai toujours été présenté et je n’ai jamais manqué d’être aux côtés des populations locales. »



Interrogée sur l’idée agitée par une partie de l’opposition de demander la suppression de l’institution pour inutilité manifeste, Madame Mbaye s’étonne. « C’est l’une des institutions les plus importantes de ce pays. Elle participe au rétablissement de l’équité territoriale et à une meilleure gestion des difficultés exprimées par les populations où qu’elles puissent se situer géographiquement dans le Sénégal. La supprimer serait une grave erreur et cette proposition de loi, si échéant, ne passera pas parce que nous sommes majoritaires à l’Assemblée Nationale... »