MBACKÉ - Dysfonctionnements électriques / La Senelec endommage le matériel de Dakaractu-Touba et de Xibar24

Des dysfonctionnements électriques intervenus dans l'après-midi du dimanche ont été préjudiciables à plusieurs entreprises et maisons situées au quartier Escale de Mbacké. C'est le cas notamment de Dakaractu-Touba (qui a perdu tous ses ordinateurs, sauf celui qui n'était pas mis en marche, ses ampoules etc.…), de Xibar24 (deux ordinateurs et un poste téléviseur ont aussi été détruits) et de Sudfm qui attend de statuer sur sa situation. Presque toutes les maisons qui environnent l'immeuble de Dakaractu ont, par ailleurs, constaté que leurs postes téléviseurs et autres matériels électroniques et électroménagers ont été grillés.

Des investigations ont permis de savoir qu'il s'agit d'un problème de fusible défaillant qui a été à l'origine de ces désagréments. La Senelec informée, n'a toujours pas fait de démarches pour s'enquérir de la situation. Des démarches sont toutefois entreprises par les victimes pour que les torts soient réparés. Affaire à suivre...