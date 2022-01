MBACKÉ - Diplômés au niveau faible - Les élèves marchent contre les grèves des professeurs.

Les élèves des collèges et lycées de Mbacké ont pris d’assaut, ce mercredi, les rues de la commune pour dénoncer les grèves cycliques des professeurs estimant que leur avenir est en train d’être bousillé alors qu’ils ne sont en rien responsables de ce qui les oppose à l’État du Sénégal. Débordant d’énergie et d’envie de voir les choses changer et les cours se dérouler normalement, ils crieront leur ras-le-bol non sans dénoncer leur niveau faible malgré les diplômes accumulés.