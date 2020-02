MBACKÉ / Des anciens élèves donnent une leçon de discipline à leurs jeunes frères qui cognent leurs professeurs en 2020.

Une véritable leçon de discipline donnée par les anciens élèves de l'école 3 de Mbacké qui ont fait la classe de Cm2 sous les soins de Madame Mané Seck à leurs jeunes frères de 2020 dont certains ont choisi de cogner leurs enseignants à Dakar et à Ziguinchor. En effet, Babacar Diakhaté, Marième Diop et leurs camarades de promotion ont choisi, ce week-end, d'honorer celle qui tenait leur classe alors qu'ils devaient concourir à décrocher l'entrée en sixième et le Cfee.







Partie à la retraite depuis plus de 10 ans, Madame Mané Seck fut l'une des rares femmes qui osaient tenir des classes d'examens dans les années 80, 90 et 2000 au niveau de l'élémentaire. Réputée battante et très engagée dans l'enseignement, elle s'était distinguée parmi ses pairs dans sa capacité de réaliser de très bons résultats tous les ans à l'entrée en sixième et au Cfee.







À Gawane où elle vit, ses anciens potaches ont choisi de débarquer avec une pléthore de cadeaux ( un téléphone portable, un poste téléviseur, un tissu haut de gamme, un matelas orthopédique, un foulard, une corbeille de parfum, un tableau coranique en plus d'une enveloppe financière et la prise en charge de la restauration du jour à hauteur de 180 000 francs.







Un geste hautement salué par l'enseignante à la retraite qui a fait la prouesse de prononcer le nom de chacun de ses élèves malgré le fait que certains d'entre eux avaient disparu de son champ de vue depuis plus de 30 ans.