MBACKÉ - Conseil départemental : Les vice-présidents et commissions installés dans la douleur.

La cérémonie d’installation du Président du Conseil départemental de Mbacké et des vices-présidents et commissions s’est tenue dans la douleur. Un véritable tohu-bohu a entraîné l’arrêt momentané des travaux. Certains conseillers n’ont pas voulu accepter que certains mandats aient droit au chapitre faute de pièces d’identification nationale.



Le vote n’a pu se faire sans heurts. D’ailleurs les bulletins ont été déchirés et la rencontre a failli avorté. Finalement les différents postes ont été distribués.



Signalons que le conseil départemental de Mbacké a été remporté par Yewwi Askan Wi avec comme tête de liste Serigne Fallou Mbacké .