MBACKÉ - Cimetière Tidiane engloutis par les eaux pluviales - Abdoulaye Sylla de Ecotra libère les lieux

Un geste qui vaut son pensant d’or à Mbacké ! Le cimetière Tidiane de Mbacké a finalement été libéré des eaux pluviales qui en empêchaient l’accès. Tout est parti d’une sollicitation anonyme adressée à Serigne Modou Bousso Dieng, promoteur de la tournée du C50% Pn à travers le Sénégal. Le chef religieux et leader d’opinion, sensible à la demande, a tout de suite pris langue avec le PDG de Ecotra. Abdoulaye Sylla acceptera de déployer ses équipements et une partie de son personnel conduit par Assane Sylla, Dg de l’entreprise. L’imam de la mosquée saluera le geste avant de prier pour l’homme d’affaires...