MBACKÉ / Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ( Pdg DDMC) : "La jeunesse Sénégalaise manque de formation et d'esprit entrepreneurial et attend tout de l'État.'

En tournée dans la commune de Mbacké et dans la cité religieuse de Touba, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo n'a pas manqué de livrer son diagnostic par rapport au fort taux de chômage qui caractérise la jeunesse au Sénégal. Pour le PDG de DDMC (ou Dadsy Direct Marketing Communautaire), '' beaucoup de jeunes Sénégalais sont exclus du marché du travail à cause de leur manque de formation. Ils sont pénalisés car n'ayant guère les armes nécessaires pour prétendre occuper certaines fonctions et jouer certains rôles.'' Exprimant l'idée selon laquelle ''sans formation, il n'y a point d'insertion, point d'emploi et par conséquent aucune forme de réussite", Cheikh Ahmed Tidiane Diallo proposera d'aller vers un nouveau concept qu'il dénomme FIER et qui aura pour ambition de lutter contre l'émigration clandestine, le chômage, par la création d'emplois.



Notre interlocuteur de poursuivre : ''Une zone comme Touba-Mbacké vit les mêmes travers par rapport à ce manque d'emplois. Une bonne partie de la jeunesse ne travaille pas et nous avons l'ambition de les insérer dans des circuits de marketing direct, par exemple, avec un plan de carrière qui leur permettra d'avoir leur propre entreprise. Vers l'horizon 2035, nous avons pour objectif de créer 15.000 entrepreneurs.''



Accompagnée de son point focal à Mbacké, El Hadj Gabane Touré, en l'occurrence, la délégation a eu des séances de travail avec le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, et plusieurs chefs religieux dont Serigne Djily Mbacké, Khalife de Darou Salam.