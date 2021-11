MBACKÉ / Centre de santé : « Les femmes accouchent sous les yeux des enfants perchés au dessus des murs » (Président de Xalaat santé)

« Nous souffrons le martyre et il suffit de venir à la maternité en tant que femme devant accoucher pour s'en rendre compte. On est accueilli par des chats, par la saleté et par l’indifférence d’un personnel inexpert... » Le réquisitoire est de Mbossé Sarr, une dame qui a pris part au point de presse de « Xalaat Santé ».

La structure, qui a fini d'aller se plaindre auprès des chefs religieux, dénonçait les tares du centre de santé de Mbacké accusant le médecin-chef d’en être l’unique responsable.



Cheikh Tidiane Ndiaye, le coordonnateur de Xalaat Santé, se voudra lui, assez acerbe à l’encontre de Madame Mbacké Adama Aïdara, allant jusqu’à demander son départ. « Le principal mal dont souffre ce centre de santé est cette manière désinvolte d’accueillir les malades. Aucune condescendance ! C’est véritablement un manque de volonté de bien faire. En plus, les soins médicaux dérisoires. Le centre de santé est malade tout comme ceux qui sont chargés de son administration. Nous préparerons une marche suivie de sit-in avec remise de mémorandum au préfet. Nous exigeons le départ du médecin-chef. »



Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Mbacké Dieng de signaler que cette mauvaise gestion a fait fuir les bonnes volontés. Ce qui, selon eux, déteint sur le caractère « misérable » du plateau technique. Ils dénonceront l’absence de matériel basique comme matelas, draps, etc… « Il est dit que 92 millions ont été investis pour la réfection de la maternité alors que du dehors, des enfants sont tout le temps perchés au dessus des murs pour assister en direct à l’accouchement des femmes, », ajoutera Cheikh Tidiane Ndiaye...