(MBACKÉ) COUP DE THÉÂTRE / Le Khalife de Serigne Mame Mor Diarra exige la libération de Ibou Diop, s'engage à aller séjourner en prison et menace les navétanes.

L'affaire du stade Mbacké est en train de prendre des tournures insoupçonnées. Alors que Dakaractu vient, tout juste, de vous annoncer l'arrestation manu militari de Ibrahima Diop qui avait, quelques heures plus tôt, revendiqué le saccage des installations sportives en question, voilà qu'un nouvel élément est venu épicer la tourmente. En effet, le Khalife de Serigne Mame Mor Diarra ( frère de Serigne Touba), a choisi d'exiger officiellement, la libération du présumé coupable. Par la voix de son porte-parole, Serigne Abdou Lahi Mbacké ''Yallay Buur '' ira d'ailleurs plus loin. Dans le cas où sa requête ne serait pas satisfaite, le chef religieux signale qu'il se proposera prisonnier avant de confier que c'est pour lui que le ou les présumés coupables ont agi. '' Que ceux qui ont été arrêtés soient relâchés immédiatement. Si ce n'est pas possible, que ces gens qui les ont arrêtés viennent me prendre. C'est sur ndigël qu'ils ont agi. Si cela n'est pas fait, que tout le monde s'attende à n'importe quoi ''.





Serigne Abdou Lahi Mbacké''Yallay Buur'' de s'offusquer que malgré la visite du Khalife Gêneral des Mourides, des matches navétanes aient été encore déroulés dans le stade. Il martelera, dans la foulée, la ferme volonté qu'il a de régler par lui-même le problème. ''C'est inélégant que des matches aient été organisés à nouveau quelques heures seulement après la visite du Khalife. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont utilisé le stade. Nous leur intimons l'ordre de cesser leurs activités dans ce site. S'ils récidivent, le Khalife dit qu'il convoquera l'ensemble de ses disciples et prendra les décisions qui s'imposeront ''.