MBACKÉ / Assane Ndiaye - Meilleur Enseignant de l’Afrique de l’Ouest.

Enseignant dans l’élémentaire et puis au Cem de Mbacké 2, Assane Ndiaye a désormais gravi un échelon de plus. Il est devenu le meilleur dans son domaine en Afrique de l’Ouest.



Il vient, en effet, de remporter le titre continental du meilleur enseignant Ouest - Africain. La consécration lui a été décernée à l’occasion de la cérémonie baptisée African Union Teacher Award, ce 30 Novembre 2021, à Addis-Abeba.



Assane Ndiaye a précédemment gagné le trophée du Chef de l’État.

Dakaractu - Touba lui adresse ses félicitations les plus nourries.