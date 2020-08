MBACKÉ / 7109 candidats pour un Cfee dans le strict respect des mesures barrières selon l'IEF Ndiaga Bâ.

" Dérouler les examens du Cfee en toute quiétude en cette période particulière où il ya la pandémie de la covid19 "...voilà qui est l'objectif que s'est assigné l'inspecteur de l'enseignement et de la formation de Mbacké. Ndiaga Bâ, qui sortait ce lundi d'un comité départemental de développement préparatoire, avec le préfet et les partenaires de l'école, précisera que ses services disposent déjà d'un important lot de masques et de gel antiseptique et que le tout sera mis à la disposition des présidents de centre. Il ajoute aussi que l'utilisation des thermoflashs sera de rigueur avant le début des épreuves pour ne courir aucun risque d'héberger le virus.



Pour l'édition 2020, le département de Mbacké compte 7109 contre 6100 pour l'année dernière. 4483 filles sont attendues soit 63% de l'effectif total. Les candidats seront répartis entre 132 centres dont 5 centres de type franco-arabe.