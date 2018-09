MBACKÉ / 43ème semaine nationale de l'alphabétisation - Le ministre Serigne Mbaye Thiam revient sur les programmes et projets de l'État

À Mbacké, ce samedi, pour les besoins du lancement de la 43ème semaine nationale de l'alphabétisation, Serigne Mbaye Thiam a jugé nécessaire de rappeler les projets et programmes de l'État du Sénégal dont le seul objectif est de travailler à améliorer le système éducatif Sénégalais. Entouré d'acteurs du secteur de l'éducation et des partenaires, le ministre a cité entre autres programmes et projets, le programme de l'alphabétisation et de l'apprentissage des métiers, celui de l'alphabétisation des jeunes filles et des femmes, les programmes spécifiques dédiés, par exemple, aux détenus et aux personnes en situation de handicap non sans oublier le plan de validation des acquis de l'expérience des facilitateurs en Alphabétisation...



Le ministre de se réjouir, longuement, du choix porté sur Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké pour être le parrain de la semaine nationale de l'alphabétisation avant de rappeler que tous ces efforts visent le développement des compétences instrumentales...



Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C'est le cas du gouverneur de région, du préfet de Mbacké et du sous-préfet de Ndame. Le maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndao a aussi répondu présent.



Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram était accompagné de plusieurs chefs religieux dont Serigne Cheikh Aliou Mbacké et Serigne Moustapha Diattara.