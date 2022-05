MBACKÉ - 27971 ménages pour bénéficier du transfert monétaire exceptionnel ! Samba Ndiobène signale un système de réclamation.

Samba Ndiobène Kâ, après avoir effectué une visite de chantier par rapport aux 13 kms de route linéaire et présidé le démarrage de la construction du tronçon Mbacké-Darou Salam… a procédé, ce lundi, au lancement du transfert monétaire exceptionnel destiné aux ménages inscrit dans le registre unique.



Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale précisera que 27971 ménages seront pris en compte pour un montant de 2 milliards 237 millions 680 mille francs cfa.



Dans son discours, il ajoutera que l’État du Sénégal a consenti « des efforts importants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales » et que c’est « dans la continuité de toutes ces initiatives que s’inscrit cette opération de transfert monétaire exceptionnel ».



Samba Ndiobène Kâ de saluer l’initiative estimant qu’elle va certainement impacter positivement la consommation des ménages, redynamiser la production et accompagner l’éducation des enfants. Il ajoutera que par souci de transparence un système de réclamation a été mis en place. L’objectif est de faciliter les réclamations basées sur un dispositif local et un numéro vert qui permettront aux populations de signaler aux besoins pour dysfonctionnement.