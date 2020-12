"And Yaatal Apr" en tant que cadre de concertation a été installé ce week-end à Touba par des leaders du parti présidentiel. Mor Gaye, Serigne Moustapha Bousso, Mariama Diallo etc...et leurs camarades ont, disent-ils, jugé utile de mettre en place cette structure pour massifier l'Alliance Pour la République et accueillir de la meilleure des manières les nouveaux alliés et plus précisément les Rewmistes d'Idrissa Seck.



Les promoteurs de ce cadre de saluer le rôle pacificateur que joue la première dame qui, selon eux, a beaucoup œuvré pour rétablir les ponts entre le Président Macky Sall et le député Moustapha Cissé Lô.



Une brèche sera aussi ouverte pour dénoncer les attaques essuyées par le Directeur de cabinet du Président de la République. "Contester Mahmoud Saleh, c'est contester le Président de la République dans ses choix. L'heure n'est plus à la division qui ne ferait que fragiliser notre parti et notre coalition", dira le porte-parole du jour non sans appeler tout le monde à enterrer les haches de guerre.