En marge d'une journée de restitution de Gpf à des femmes du département organisée à Mbacké, ''And Falaat Macky pour l'Émergence du Baol'' s'est engagé à déclencher une dynamique de récupération de l'ensemble des responsables politiques de l'Apr qui ont démissionné ou qui ont fini de couver leur frustration. Dans cette volonté de taire les divergences, le mouvement s'est d'abord intéressé au cas Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltoum qui a récemment choisi de rejoindre Idrissa Seck dans ''son Rewmi ''. Parlant au nom de ses camarades, Khabane Touré a invité le Mbacké-Mbacké à revenir à de meilleurs sentiments et à vite rejoindre le camp présidentiel . « Nous regrettons même les attaques dont il fait l'objet depuis qu'il a servi sa déclaration. »

Le mouvement se félicitera de la décision du gouvernement de réitérer sa volonté de ne jamais légaliser l'homosexualité et le lesbianisme au Sénégal. '' Nous remercions le Premier ministre d'avoir eu le courage de déterminer clairement la position de son gouvernement et de son chef sur ces questions ''. Khabane Touré qui assure qu'une vague de ralliements en faveur du camp présidentiel s'opérera incessamment, assure que le Président Macky Sall est bien parti pour ne plus perdre une élection dans le département de Mbacké.