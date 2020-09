MATLABUL FAWZEINI / Chiffres et lettres de l'hôpital... La réputation de "mouroir de niveau 03", un vieux souvenir... 120 millions récoltés par mois...

Situé à 3,5 Km de la grande mosquée de Touba, l'hôpital Matlaboul Fawzeini se présente comme étant le plus grand établissement hospitalier de la région de Diourbel. Sa réputation a, malheureusement, à un moment donné, reçu un sacré coup qui lui vaudra d'être surnommé par la presse de "mouroir de niveau 03" .



Aujourd'hui, l'on semble être bien loin de cette époque assimilable à une traversée du désert lors de laquelle usagers et travailleurs étaient habitués aux mouvements d'humeur.



Démarré par le dahira Matlaboul Fawzeini le 02 mars 1994 sur recommandation et bénédiction de Serigne Saliou, l'hôpital ne sera achevé que le 02 mars 2002. Il s'étale sur 3 hectares et aura coûté financièrement 3,5 milliards de francs Cfa. L'histoire retiendra que c'est le Président Abdoulaye Wade qui l'inaugura le 25 mars 2005. Fawzeini sera érigé en établissement public de santé le 13 décembre 2005 avec une capacité de 200 lits. Il compte des services administratifs, des services de soins médicaux et chirurgicaux, des services médico-techniques, une équipe de maintenance, des services d'hygiène, une pharmacie etc... L'équipement se fera à hauteur de 1,2 milliard.



Au moment où ces lignes sont écrites, l'hôpital compte 420 agents dont 126 embauchés par l'État du Sénégal. 195 sont des agents contractuels, 19 ont un statut de prestataires et 80 font office de stagiaires. On y trouve 55 médecins. La masse salariale est de 1,500 milliard par an.

Aujourd'hui, l'établissement génère 102 millions par mois. Les ressources propres sont 1,4 00 milliard. L’État accorde une forte subvention d'équilibre. Elle est de 500 millions de francs. En d'autres termes et de manière plus globale, 1,400 milliard sont collectés annuellement et 409 millions au titre des paiements à terme. Ce qui fait un total de 1,800 milliard, soit une progression de 32%. De 2018 à 2019.



Par rapport aux dépenses, le fonctionnement occupe les 58% du capital. Les dettes sont 615 millions. Les créances sont aussi importantes. La Cmu doit 784 millions à l'hôpital. En ce moment, les IPMet les assurances lui doivent 32 millions, les imputations budgétaires 71 millions, l' Ipres 15 millions et la dialyse privée juste 29 millions, soit un total de 860 millions. Ce qui signifie que l'établissement n'est pas déficitaire.



Toutefois, la progression la plus importante semble être la régression du taux de moralité. Elle est désormais de 5,7%. En termes d'activités, l'hôpital a enregistré en 2019 un total de 120 000 consultations dont 70 000 pour les consultants ( premier contact avec le malade). En terme d'hospitalisation, l'hôpital a admis 16 000 patients. 3000 scanners ont été réalisés , toujours en 2019, 5000 échographies, 21 000 radiographies simples, 754 examens spéciaux, 3500 électrocardiogrammes et 102 fibroscopies. Plus de 60 000 examens de biochimie ont été effectués.



Au niveau du bloc opératoire, 5 000 interventions chirurgicales ont été déroulées dont 4 500 actes d'anesthésie. 4581 malades ont été dialysés et la maternité a réalisé 1574 césariennes avec 4480 naissances vivantes. La banque a distribué plus de 6 700 poches de sang . Le service administratif et financier, à travers la cuisine, a distribué 202 000 repas et 1 273 personnes ont été traitées au niveau du service social.