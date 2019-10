MATLABOUL FAWZEÏNI / L' hôpital est-il sorti du coma ? Sera-t-il capable de résister aux exigences du Grand Magal ?

Réseau d'assainissement inadapté, insuffisance et étroitesse des locaux, encombrement des couloirs, équipements biomédicaux non fonctionnels, tout comme les extincteurs, le matériel informatique et de bureau, retard dans les prises en charge des cas de chirurgie, la longue liste d'attente en néphrologie, les ruptures fréquentes de fournitures et réactifs, la panne de certains dispositifs médicaux... Matlaboul Fawzeïni, vu sur cet angle, est un hôpital dans le Coma.



Pourtant, Makhtar Lô, le tout nouveau Directeur a tenté ce mardi, de prouver que la traversée du désert est bouclée avec des avancées significatives notées depuis quelques moments. En effet, aujourd'hui, il est procédé à la construction d'une 5ème salle bloc, à l'extension de la capacité SAU de 24 à 32 lits, le carrelage des locaux, la peinture et l'érection d'espaces verts. Il y a aussi l'acquisition d'une machine écho-cardiaque, de 2 Électrocardiogrammes, d'une table opératoire et de 5 tables d'accouchement. Les salaires des travailleurs sont désormais payés à temps. Makhtar Lô de rassurer les populations par rapport au magal. Il donnera une garantie quant à la prise en charge médico-chirurgicale optimale... avec notamment une prise en charge gratuite pendant 5 jours y compris tous les patients hospitalisés. L'hébergement du personnel sera assuré tout comme leur restauration et un soutien sera octroyé au district sanitaire dans le cadre de la surveillance épidémiologique. La réanimation des polytraumatisés, le conditionnement des éventuels transferts, les demandes en transfusion et la prise en charge des corps sans vie seront satisfaites.





L'hôpital est un don du dahira Matlaboul Fawzeïni dont la pose de la première pierre a eu lieu le 02 mars 1994 et l'inauguration le 25 mars 2005 sous Wade et Serigne Saliou Mbacké, alors Khalife Général des Mourides. Par décret no 2005-1202 du 13 décembre 2005, il fut érigé en Établissement Public de Santé de niveau 3.