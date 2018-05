MATLABOUL FAWZEINI DE TOUBA - Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre procède à la pose de la première pierre du centre de dialyse

Touba va bientôt étrenner son centre dialyse qui sera logé à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. La cérémonie solennelle de pose de la première pierre a eu lieu, dimanche, sous la présence effective de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole et envoyé spécial du Khalife Général des Mourides.

Dans son discours, Serigne Bass insistera sur l'importance qu'attache le Khalife Général des Mourides à la santé des populations. C'est d'ailleurs, pourquoi il a dégagé une somme d'une trentaine de millions en guise d'appui à la construction de ce centre. Il invitera les bonnes volontés et les Mourides à consentir un geste pour permettre à l'édifice de vite sortir de terre.



Le conseil d'administration de l'hôpital se réjouira de l'initiative estimant que 308 malades sont en attente de recevoir des soins dans ce domaine. La présence de l'association Touba Ça Kanam a été hautement saluée. L'association avait souhaité conduire les travaux avec comme perspective de mettre sur place un centre multifonctionnel. Elle a pris en charge 28 patients dialysés et la formation de deux stagiaires pour une durée de deux mois.