MATAR DIOP (Nouveau député) : « Des jeunes ont déjà commencé à semer la pagaille dans l’Assemblée, j’arrive! »

En choisissant de conserver ses fonctions de ministre conseiller à la Présidence, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma laisse la place à Makhtar Diop, leader politique à Touba et précédemment membre du Hcct. Dès que la nouvelle est tombée, le jeune leader politique a accepté de répondre aux questions de Dakaractu.



« Moi, ma vie politique, je la résume à travailler pour le Président de la République SE Macky Sall. Ce combat, je l’ai entamé depuis que j’ai rencontré l’homme et j’ai, depuis, pris la responsabilité sur moi de lui servir de bouclier, de le défendre sans ménager mon énergie. Aujourd’hui que je suis député, je crois que c’est désormais devenu une motivation supplémentaire... »



Makhtar Diop de poursuivre. « J’ai suivi comme tous les Sénégalais les comportements désagréables de certains députés au niveau de l’hémicycle. Le Président a déjà fini de s’en offusquer dans sa dernière adresse à la Nation. Ces comportements sont le fait de jeunes députés qui pensent que seule la fougue devra triompher et ils sèment la pagaille. À travers ma personne, ils auront leur répondant. J’arrive si Dieu le veut bien... »