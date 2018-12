MATAR BÂ À DAROU MOUKHTY : ' Nous devons être dans une dynamique de mobilisation parce que le Président devra passer au premier tour le 24 février '

À Darou Moukhty, vendredi après-midi, pour prendre part au grand rassemblement initié par Serigne Djily Mbacké qui a fait financer des associations de femmes à hauteur de 25 millions de francs, le ministre Matar Bâ a rappelé l'obligation que lui et ses camarades ont de travailler à réélire le Président Macky Sall dès le premier tour en février 2019. En compagnie de sa collègue Ndèye Saly Dieng Diop et du ministre conseiller Cheikh Mbacké Sakho, Matar Bâ a été précis dans la conduite à tenir pour réélire le candidat Macky Sall. Le ministre des Sports d'insister particulièrement sur la réélection au premier tour.



'' Je pense que Serigne Djily Mbacké fait de la politique de développement, en accompagnant les populations et surtout les populations qui en ont besoin. Nous tous, nous savons qu'au Sénégal, le secteur qui est bien géré est géré par les femmes. C'est le commerce, les petites économies, la petite entreprise et au niveau de Darou Moukhty, cette mobilisation de femmes est très importante... 25 millions distribués aujourd'hui à des groupements féminins, ce n'est pas une mince affaire. Nous devons être dans une dynamique de mobilisation pour accompagner le Président Macky Sall parce que le Président devra passer au premier tour le 24 février 2019. Et c'est dans ces mobilisations, ces appuis apportés aux couches vulnérables, aux femmes et aux jeunes qu'on parviendra à le faire... ''



Face à la presse, Serigne Djily Mbacké reviendra sur les réalisations du Président Macky Sall à Darou Moukhty estimant qu'il a beaucoup fait dans la construction d'infrastructures hydrauliques notamment. Il s'engageras à davantage s'investir politiquement pour faire tomber Darou dans les escarcelles politiques du Président Sall.



Il faut signaler qu'au terme du meeting, le ministre Matar Bâ a effectué des visites de courtoisie chez le Khalife de Darou Moukhty, Serigne Abbas Mbacké, chez son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khoudoss et chez Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye...