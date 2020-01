MASTER 2 DE DROIT DOUANIER ET DU COMMERCE INTERNATIONAL ​​: APPEL A CANDIDATURES 1ère PROMOTION.

Face à la nature dynamique des échanges internationaux et la recrudescence de la criminalité transnationale organisée, les Administrations des douanes sont invitées à concevoir un cadre permettant de faire pleinement comprendre leur rôle dans la gestion du commerce, la protection sociale, la communication de données économiques et la perception des recettes.







C’est pourquoi, se référant au Programme PICARD de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) qui vise à encourager les institutions universitaires et les Administrations des douanes à renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche et de l'enseignement douaniers, l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) et la Direction générale des Douanes (DGD) ont mis en place une formation de très haut niveau en créant un Master 2 de Droit douanier et du Commerce international logé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.







Le Master s’inscrit dans une dynamique de rupture parce qu’il est animé par des professionnels et théoriciens du droit douanier.







Il a, à ce titre, une vocation pratique et de recherche qui permet aux auditeurs d’être opérationnels sur le marché où de s’inscrire directement en thèse de Doctorat.







Le public ciblé : la formation est ouverte à toute personne titulaire d’un Master I en droit, économie, commerce international ou de tout autre diplôme jugé équivalent.







Le processus de sélection : la présélection des candidats se fera sur étude de dossier suivi d’un entretien avec un jury.







Le corps professoral est composé de professeurs d’Université, de docteurs d’Etat en droit, d’Inspecteurs des Douanes et d’experts en commerce international et logistique.







Dossier à fournir :



▪ lettre de motivation,



▪ curriculum Vitae,



▪ photocopie légalisée du diplôme de Master ou Maitrise, attestation de réussite du Master 1, relevé de notes,



▪ copie carte d’identité nationale,



▪ deux photos d’identité.



Lieu de dépôt : Secrétariat du Master Droit Fiscal sis à l’UCAD-BRGM, derrière IFACE.



Frais de dépôt : Dix mille (10.000) francs CFA non remboursables.



Coût de la formation : Deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA.



Durée : douze (12) mois.



Renseignements : Tél : 33 8640977/ 77 938 12 20 / E-mail : masterdfiscal@gmail.com .



Contact : Mme Fatou Binetou Dia, Assistante Administrative.