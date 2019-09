MASSALIKAL JINAAN : LA VOIE DE NOTRE SALUT ! (Par Madické Niang)

Ce jour vendredi 27 septembre 2017 et 27 mouharram 1441 marque un tournant dans le destin de notre pays.



Aujourd’hui Massalikoul Jinan a consacré une des récompenses promises à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimoul Rassoul par son Seigneur pour le séjour mémorable par sa pénibilité affreuse que notre guide fit à Dakar du 18 au 20 septembre 1895.

Aujourd'hui la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba a fini de convaincre le monde entier qu'il a intérêt à en faire une stricte application pour son salut.



Massalikoul jinaane est la preuve que le monde a besoin de vision de détermination et d'organisation.



Le parachèvement de ce magnifique édifice est le resultat d’une grande vision partagée qui a transcendé des générations.

Cette mosquée fut un projet qui est passé entre les mains de quatre khalifes généraux des Mourides qui se sont tous résolus à le réaliser.



De Serigne Saliou Mbacké, passant par Serigne Bara Mbacké Fallilou, avec la diligence de Sérigne Sidy Mactar Mbacké, jusqu’aux mains benies de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aujourd’hui, cette belle vision s'est matérialisée par la détermination des Mourides avec une organisation basée sur la solidarité.



Que l'Afrique gagnerait à s'inspirer de cette leçon magistrale administrée aux hommes politiques!



Ce vendredi a réconcilié les calendriers lunaires et solaires. Massalikoul jinaane a réconcilié le Sénégal avec lui-même. Il a renforcé notre entente islamo-chrétienne secouée un instant par la question de l'Institution Sainte Jeanne d'Arc. Massalik a aussi raffermi le bloc solidaire de nos confréries suite à la confusion induite par la publication de l'histoire générale du Sénégal.



A coup sûr Serigne Mountakha est une bénédiction de Dieu pour notre pays.

Pendant cinq jours, son séjour a transformé Dakar en lieu de maggal et fait de Massalik le triomphe de toutes les composantes de la communauté islamique qui ont massivement répondu à son appel.



Par les valeurs de générosité de pardon et de paix qu'il incarne, Serigne Mountakha a réussi à réconcilier l'ancien et l'actuel Président de la République.



Serigne bi vous avez aujourd'hui démontré que le Sénégal ne peut se construire sans une place de choix aux dépositaires de nos valeurs de base que vous êtes, vous et vos paires. Que Dieu vous accorde une vie de santé aussi longue que la plus longue des vies humaines sur terre.



Encore une fois, notre peuple a démontré qu’il était un exemple pour le monde entier à travers la doctrine Mouride matérialisée dans la réalisation de Massalikoul Jinan revanche de la nation sénégalaise sur son passé. Vivement encore de nouveaux défis, toujours plus haut, toujours plus grand ! Jeureujeufati Serigne Touba !



Maître Madicke Niang