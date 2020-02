MASA 2020 / Caravane d’Intégration Artistique Africaine (C.I.A.A) : Les artistes interpellent le ministre de la culture.

Les artistes sénégalais organisent une caravane panafricaine intitulée Caravane d’Intégration Artistique Africaine (CIAA ),composée de cinquante artistes, en vue d’une participation au Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA).



Tous les domaines artistiques sont concernés : théâtre, danse, conte, musique, stylisme etc… Cette initiative culturelle inédite a pour objectif de faciliter l’intégration des peuples, de soutenir la création artistique, de faire découvrir la culture sénégalaise au public international présent au , de rencontrer de nouveaux publics et de vendre la destination et la création artistique sénégalaises.



La Direction du MASA qui salue l’initiative, a affecté un responsable de l’organisation pour s’occuper exclusivement de la Caravane (CIAA).



Ainsi, la caravane qui quittera Dakar le lundi 02 mars 2020, fera escale à Bamako pour des échanges avec des artistes du Mali et séjournera à Abidjan toute la durée du MASA.



À ce jour, la contribution des participants n’a pu couvrir que l’hébergement, toutefois, "nous tardons à boucler le budget concernant les autres rubriques. Le départ proche de la caravane prévu pour le 02 Mars nous inquiète, malgré cela nous espérons que le Ministère de la culture saisi depuis un certain temps, mettra tout en œuvre pour accompagner ces artistes et leurs créations pour hisser haut le drapeau sénégalais », a dit le coordonnateur, M. Babacar Faye...