MARCHÉ DE MBACKÉ / Nouvel incendie vite maitrisé par les soldats du feu.

Après Ocass à Touba, le feu a aussi guetté le marché de Mbacké, cette nuit aux environs de 22 heures. Une maison qui abrite des cantines et un dépôt de bois a lâché quelques flammes vite maîtrisées par les sapeurs pompiers. Autant dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Les pertes au vu des dégâts ne seront pas importantes mis à part le bois qui a brûlé en grande quantité et environ 3 cantines totalement éprouvées.