MARA DIOP (Défar Da Gokh à Ndindy) : « Nous irons aux élections car nous nous ne céderons pas à des caprices politiques »

Comme dans plusieurs localités du Sénégal, la coalition Défar Sa Gokh de Ndindy a vu son dossier de candidature rejeté au motif de « Ressemblance du symbole avec celui de la coalition Benno Bokk Yaakar. »



Un argumentaire pour le moins fallacieux selon Ousmane Mara Diop, tête de liste communale de la coalition dans cette commune rurale de Diourbel. Visiblement déboussolé, le leader politique Apériste accuse un lobby qui se serait implanté dans le Palais. « Je pèse bien mes mots. Il y a des gens terrés au Palais qui essaient de combattre cette liste. Je demande au Président de la République de bien différencier ses amis de ses ennemis. Nous sommes dans une dynamique de récupérer les mairies pour renforcer ses acquis et non pour le combattre. »



Ousmane Mara Diop de signaler que le motif portant ressemblance du symbole évoqué est non seulement erroné, mais qu’il n’a pas été évoqué dans plusieurs localités comme Darou Moukhty, Pikine, Keur Massar, Louga et Matam, alors qu’il s’agit de la même coalition et du même symbole. Beaucoup de préfets et de sous-préfets ont fait marche arrière par rapport à ce motif, sauf chez nous.



Pour terminer, le candidat à la mairie de Ndindy se voudra clair : « Nous irons aux élections. Que tout le monde se le tienne pour dit! Nous n’accepterons que ce travail de plusieurs mois soit jeté à la poubelle juste pour des caprices politiques... »