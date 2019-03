MARA DIOP (Conseiller municipal) : « À Ndindy, la coalition Apr-Ps n'est pas sincère... Le maire à qui étaient confiés les fonds de campagne s'est volatilisé »

La guéguerre Apr-Ps dans la commune de Ndindy est toujours latente malgré la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de l'élection présidentielle. La révélation est de Mara Diop, conseiller municipal et responsable des jeunes de l'Apr dans la localité. Dans un déclaration adressée à la presse, Ousmane Diop dit Mara révèle que ses camarades n'ont, à ce jour, reçu aucun centime du maire à qui les fonds de campagne étaient confiés.



'' La coalition lui a donné la rondelette somme de 6 millions de francs. Il ne nous a rien donné alors que c'est nous qui battions campagne pour la réélection de notre candidat. Il n'a été aperçu nulle part dans la commune ou dans le département, encore moins dans la région de Diourbel. Par conséquent, il ne peut rien avoir à revendiquer dans la victoire du Président Macky Sall. Nous tenons à faire savoir au Président Macky Sall que Cheikh Seck ne nous a été d'aucun apport. Il nous combat et nous mène la vie dure. Et c'est regrettable qu'il annonce déjà qu'il sera ministre dans le prochain gouvernement. ''



Ousmane Mara Diop de regretter cette situation invitant les leaders au niveau national d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Ndindy avant que la coalition n'éclate.