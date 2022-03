MARA DIOP (Apr - Ndindy) : « Si Benno n’a pas résisté à la démobilisation, c’est parce que dans nos rangs nous avons un certain Cheikh Seck du Ps ».

Deuxième lors des dernières élections locales à Ndindy derrière Benno Bokk Yaakar qui avait investi le député socialiste Cheikh Seck, Ousmane Mara Diop a tenu à remercier les populations qui ont voté pour lui et rétablir certaines vérités à l’intention du Président de la République.



Leader local de l’Apr ayant choisi d’aller aux joutes sous une autre bannière, Mara Diop confie que son attitude était la résultante du mauvais comportement du député socialiste qui, selon lui, avait totalement désintégré la coalition. « Il n’a jamais été tendre avec le Chef de l’État qu’il a taxé de traître pendant plusieurs années. Son leadership est contesté. Toutes nos difficultés procèdent de sa manière de manager qui se résume à diviser pour régner. Ses discours ne sont pas sincères et sa démarche vise à écarter ceux qui émergent au niveau du département de Diourbel. Je rappelle que c’est lui qui a clairement dit avoir fait voter pour Malick Fall au détriment de notre candidat Dame Diop lors des élections locales. Nous informons le Président pour lui permettre de comprendre réellement ce qui se passe et adopter la meilleure des postures. »



Mara Diop réaffirme, pour terminer, son attachement à la personne du President Macky Sall.