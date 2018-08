MARA DIOP (Apr-Diourbel) : « Les sorties médiatiques irrationnelles du maire de Mbacké risquent d'être fatales à notre candidat en 2019 »

'' Au moment où le Président Macky Sall a solennellement demandé à tous les leaders politiques de l'Apr et de la coalition d'enterrer les haches de guerre pour ne se concentrer que sur sa réélection, nous avons remarqué que le maire de Mbacké multiplie les attaques contre des responsables politiques de la région et du département de Mbacké, notamment. Nous l'entendons s'en prendre à des responsables comme Gallo Bâ et c'est tout simplement regrettable ! ''

La réprimande est de Mara Diop, leader politique Apériste et membre du Conseil National de la Jeunesse dont il est le trésorier général.

Visiblement écœuré par la dernière sortie du maire qui a clairement fait part de sa déception de n'avoir pas été tête de liste lors des dernières législatives, alors que cela lui était promis par le Président Macky Sall, Mara Diop apporte des démentis. '' Ce n'est pas vrai. Et nous nous désolons de le voir citer le porte-parole du Khalife Général des Mourides qui n'a rien à voir avec les choses politiques. Nous lui demandons de prendre ses responsabilités et d'afficher honnêtement son plan de jeu. S'il veut quitter, il n'a qu'à le faire et ne pas se chercher des alibis. ''



Mara Diop d'interpeller le Premier ministre dont il est le conseiller. '' Nous demandons à Mahammed Boun Abdallah Dionne de demander à son employé de savoir raison garder et d'arrêter son manège ! ''